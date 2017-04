Påskekrim - Mordgåte!

09.04.2017 - 22:20

Siden påsken står for døren tenkte jeg at det at er på tide med en god gammeldags påskekrim - i form av en mordgåte, og den lyder som følger:

Hvem drepte rektoren?

Det er første skoledag i et nytt skoleår, og en rektoren på skolen blir funnet drept på lærerværelset. Fem lærere som tidligere har kranglet med rektor er mistenkt for drapet og etterforsker T. Rollmann ankommer åstedet og spør de fem lærerne hva de gjorde kl. 7:45 samme morgen:

1. Jon: Jeg satt på kontoret og leset avisen

2. Nils: Jeg satt på kontoret og rettet historielekser

3. Klaus: Jeg satt i bilen på vei til jobben

4. Marius: Jeg forsov meg i dag og hadde fortsatt ikke dratt hjemmefra.

5. Anette: Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror jeg akkurat hadde ankommet skolen og holdt på å parkere bilen utenfor.

Etterforsker T. Rollmann klødde seg i skjegget og utbrøt umiddelbart. Jeg vet hvem som drepte rektoren!

Hvem er morderen?

Fasiten finner du her. På fasit-siden er også kommentarfeltet åpent så du kan legge igjen svar/ kommentarer.

