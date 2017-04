Påskenøtt - Hjernetrim

18.04.2017 - 09:15



Påsken er over, men det er aldri for sent for en liten påskenøtt:

En båt har en stige hengende ned på siden med ti trinn. Hvert trinn er 10cm fra hverandre. Det nederste trinnet er 10cm fra vannet. Tidevannet stiger 10cm hvert 15. minutt. Høyvannet når toppen etter èn time, og det er ingen bølger. Når tidevannet er på sitt høyeste, hvor mange trinn er under vann?

Fasiten finner du her. På fasit-siden er også kommentarfeltet åpent så du kan legge igjen svar/ kommentarer.

