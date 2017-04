Han spår tredje verdenskrig 13. mai i år

24.04.2017 - 08:35

Den selvutnevnte klarsynte Horacio Villegas spår at 3. verdenskrig starter 13. mai i år i følge Daily Star UK. Horacio spår atomrakettangrep flere steder i verden i sin drømmetydningen: "I believe these were symbolic of the nuclear missiles that will fall on cities and people throughout the world."

Jeg vill ikke være noe dårligere spåmann en Horacio og har derfor brukt tarot-kortene til å spå 13. mai for å lage min egen spådom.

Jeg spår at 13. mai blir en atomrakettangreps-fri dag.

Tartot-kortet Stjernene symboliserer håp, og spådommen forteller meg - 13. mai blir en ganske alminnelig dag også i år, men du kommer mest sannsynlig til å bli hjemme fra jobben denne dagen (litt avhengig av hva du jobber med), eller hjemme fra skolen denne dagen!

Men det har fint lite med 3. verdenskrig å gjøre, og mer med at 13. mai faller på en lørdag. Og svært mange har fri fra jobb på lørdager.

Været blir oppholdsvær/ overskyet, men ingen ny verdenskrig begynner, og du får ikke fri fra jobb eller skole på mandag, med mindre du skulle hatt det i utgangspunktet.

Horacio Villegas har spådd at WW3 vil involvere USA, Nord-Korea, Kina og Russland. Jeg tenger ikke tarot kort for å spå at en eller flere av disse fire vil være involvert hvis der oppstår en stor verdenskonflikt i løpet av våren, men min spådom er at det ikke starter noen ny verdenskrig 13. mai i år.

Så hvilken spåmann tror du får rett?

